Компания Volvo раскрыла планы на ближайшие несколько лет. Шведы анонсировали выход в сегмент электрических минивэнов. Премьера модели состоится в конце 2023, а в продажу она поступит в 2024 году.

CarNewsChina сообщает, что новинку построят на базе модели Zeekr 009 – электрического минивэна суббренда Geely с экстравагантным дизайном. В его основе лежит архитектура SEA, а в движение автомобиль приводит двухмоторную установку на 544 л.с. Заявленный запас хода Zeekr 009 составляет 822 километра.

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Будущий электровен Volvo получит ту же платформу и полноприводную установку с двумя электромоторами, но у него будет уникальный дизайн в фирменной стилистике шведской марки. Концептуального предсказателя минивэна покажут в третьем квартале этого года, а готовый к серийному производству вариант – в четвертом квартале.

Также в разработке Volvo находится компактный кроссовер EX30, который на прошлой неделе уже был замечен во время дорожных испытаний. Он будет выступать в одном классе со Smart #1 и Zeekr 003, а премьера состоится до конца этого года.