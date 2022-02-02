Реклама покликана показати, що речі іноді не такі, якими здаються на перший погляд.

У рекламному відео для Chevrolet гендерна дисфорія виходить на новий рівень, міжвидовий, адже головним героєм сюжету стає кіт з собачими звичками.

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GM позиціює Silverado, як пікап, що руйнує бар’єри та стереотипи. Найчастіше, в рекламі пікапів у кадрі з’являються сильні й рішучі чоловіки, любителі подорожей, пригод та завзяті трударі, яких часто супроводжує вірний пес. Chevrolet знайомить нас із “псом у тілі кота” на ім’я Волтер. І він ні в чому не поступається собакам з собачими тілами, лиш виглядає по-котячому миліше.

Чотирилапий приятель приносить у зубах повідець, охороняє територію, атакує листоношу, викопує в лісі кістку, навіть справляє природні потреби, як пес. Волтер також бігає з упряжкою хаскі (чи втікає від них) і навіть бере слід, щоб знайти та врятувати лижника.

“Та це ж неймовірно!”, – здивовано вигукує врятований лижник про кота. “Так, мій новенький Сільверадо такий” – з гордістю відповідає власник кота і пікапа. Тому що незвичайні здібності чотирилапого його аж ніяк не дивують, на відміну від умінь Silverado.