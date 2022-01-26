З усіх каналів у YouTube, які вчать водійській майстерності, DrivingSkill здобув найбільшу популярність, завдяки відео деяких вкрай складних, а часом і небезпечних маневрів водіння на повільній швидкості.

Навіть водії з досвідом та вміннями, скоріш за все, відмовляться повторити маневри, показані у відео, без нагальної потреби. Наприклад, розворот на 3-метровій дорозі над прірвою, для виконання якого потрібно півсотні дрібних рухів машини.

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Судячи з відео, вправний водій чудово відчуває будь-який автомобіль, будь то седан, хетчбек, мінівен чи інший тип транспортного засобу. Він також не знає страху, спокійно маневруючи у небезпечних місцях, а також знає кілька чудових трюків. Наприклад, як переставити машину, яка сидить днищем на землі, а одним колесом звисає над урвищем.



Здається, трюки з водіння не мають жодної практичної мети, оскільки ми сумніваємося, що хтось буде змушений виконувати багатоточковий поворот на таких вузьких дорогах і мостах. Хіба що попереду трапився зсув лавина, каменепад чи інше лихо. Але такі навички за кермом, безумовно, заслуговують на увагу.