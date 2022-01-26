Из всех каналов в YouTube, которые учат водительскому мастерству, DrivingSkill приобрел наибольшую популярность благодаря видео некоторых крайне сложных, а порой и опасных маневров вождения на медленной скорости.

Даже водители с опытом и умениями, скорее всего, откажутся повторить маневры, показанные в видео, без необходимости. Например, разворот на 3-метровой дороге над бездной, для выполнения которой требуется полсотни мелких движений машины.

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Судя по видео, искусный водитель прекрасно чувствует любой автомобиль, будь то седан, хэтчбек, минивэн или другой тип транспортного средства. Он также не знает страха, спокойно маневрируя в опасных местах, а также знает несколько отличных трюков. Например, как переставить машину, сидящую днищем на земле, а одним колесом свисает над обрывом.

Кажется, трюки по вождению не имеют никакой практической цели, поскольку мы сомневаемся, что кто будет вынужден выполнять многоточечный поворот на таких узких дорогах и мостах. Разве что впереди случился сход лавины, камнепад или другая беда. Но такие навыки за рулем, безусловно, заслуживают внимания.