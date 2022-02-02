Реклама призвана показать, что вещи иногда не такие, какими кажутся на первый взгляд.

В рекламном видео для Chevrolet гендерная дисфория выходит на новый уровень, межвидовый, так как главным героем сюжета становится кот с собачьими привычками.

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GM позиционирует Silverado, как пикап, разрушающий барьеры и стереотипы. Чаще всего в рекламе пикапов в кадре появляются сильные и решительные мужчины, любители путешествий, приключений и заядлые труженики, которых часто сопровождает верный пес. Chevrolet знакомит нас с “псом в теле кота” по имени Уолтер. И он ни в чем не уступает собакам с собачьими телами, только выглядит по-кошачьи милее.

Четвероногий приятель приносит в зубах поводок, охраняет территорию, атакует почтальона, выкапывает в лесу кость, даже справляет естественные надобности как пес. Уолтер также бегает с упряжкой хаски (или убегает от них) и даже берет след, чтобы найти и спасти лыжника.

"Да это же невероятно!” – удивленно восклицает спасенный лыжник про кота. “Да, мой новенький Сильверадо такой” – с гордостью отвечает владелец кота и пикапа. Потому что необычные способности четвероногого его отнюдь не удивляют, в отличие от умений Silverado.