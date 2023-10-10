Фотошпигуни вперше зафільмували електричний Porsche Boxster наступного покоління, оснащений новими фарами.

Porsche заявила, що Boxster наступного покоління з'явиться на ринку приблизно 2025 року, тому до його запуску залишилося приблизно два роки. У недавньому інтерв'ю Road & Track керівник відділу досліджень та розробок Міхаель Штайнер припустив, що поява електромобілів не обов'язково означає негайний кінець версій із традиційними двигунами.

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Він натякнув, що якийсь час вони можуть мирно співіснувати, подібно до того, як бензиновий Macan продаватиметься разом з електричною моделлю наступного покоління протягом кількох років.

«Це залежить від ринку. У принципі наша стратегія полягає в тому, щоб спробувати перекрити і 982-й, і 983-й, але для нинішніх Boxster і Cayman у нас не вистачить часу через регулювання в Європі». Він уточнив, що електрична архітектура нинішньої платформи 718 не може бути змінена для підтримки майбутнього законодавства у Європі, Південній Кореї та Японії.

Навесні Porsche Boxster 2025 з двома багажниками та зарядним портом, встановленим над заднім номерним знаком, зняли на засніженій дорозі та біля зарядної станції. Очікується, що електромобіль буде доступний як у задньому, так і в повнопривідному виконанні з одним і двома двигунами відповідно.