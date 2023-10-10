Фотошпионы впервые запечатлели электрический Porsche Boxster следующего поколения, оснащенный новыми фарами.

Porsche заявила, что Boxster следующего поколения появится на рынке примерно в 2025 году, поэтому до его запуска осталось около двух лет. В недавнем интервью Road&Track руководитель отдела исследований и разработок Михаэль Штайнер предположил, что появление электромобилей не обязательно означает немедленный конец версий с традиционными двигателями.

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Он намекнул, что некоторое время они могут мирно сосуществовать, подобно тому, как бензиновый Macan будет продаваться вместе с электрической моделью следующего поколения в течение нескольких лет.

«Это зависит от рынка. В принципе наша стратегия состоит в том, чтобы попытаться перекрыть и 982-й, и 983-й, но для нынешних Boxster и Cayman у нас не хватит времени из-за регулирования в Европе». Он уточнил, что электрическая архитектура нынешней платформы 718 не может изменяться для поддержания будущего законодательства в Европе, Южной Корее и Японии.

Весной Porsche Boxster 2025 с двумя багажниками и зарядным портом, установленным над задним номерным знаком, был снят на заснеженной дороге и возле зарядной станции. Ожидается, что электромобиль будет доступен как в заднем, так и в полноприводном исполнении с одним и двумя двигателями соответственно.