Головними конкурентами батарейкового Macan стануть Jaguar I-Pace та Maserati Grecale Folgore.

Компанія Porsche має намір у 2024 році вивести на ринок повністю електричну Macan. Вже відомо, що в основу електрокросовера ляже платформа PPE (Premium Platform Electric), а тепер з'явилася інформація про силову установку.

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Як повідомляє Autocar, Macan EV розділить вузли та агрегати з Taycan – два електромотори встановлять на передній та задній осях, і сумарно вони будуть видавати 612 кінських сил та 1000 Нм крутного моменту. Причому один із електродвигунів зрушений максимально назад для кращого розважування – маса буде розподілена у співвідношенні 48:52 проти 49:51 у Taycan.

Розробка повністю електричного Porsche Macan готується дуже ретельно. Прем'єру моделі вже довелося відкласти з 2023 на 2024 через складнощі з програмним кодом. Компанія робить великі ставки на новинку, заявляючи, що вона стане «найспортивнішим автомобілем у своєму класі». У конкуренти майбутньому Macan EV пророкують Jaguar I-Pace та Maserati Grecale Folgore.

Електричному Macan обіцяють колеса із широкими шинами для кращого зчеплення з дорогою, нові амортизатори та адаптивну підвіску Porsche Active Suspension Management (PASM). Батарея буде лише одна, її ємність складе 100 кіловат-годин: на одній зарядці кросовер зможе проїжджати понад 500 кілометрів.

До середини нинішнього десятиліття половина всіх моделей Porsche буде електрифікована, а до 2030 року частка електромобілів у модельній лінійці має досягти 80 відсотків. В останню чергу бензинових двигунів втратить сімейство 911.

Водночас Porsche має намір максимально продовжити життєвий цикл традиційних моделей. Автовиробник інвестуює десятки мільйонів доларів у синтетичне паливо – вуглець-нейтральні метанол та бензин будуть використовуватись у гоночних автомобілях та на заходах Porsche Experience.