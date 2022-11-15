Главными конкурентами батарейного Macan станут Jaguar I-Pace и Maserati Grecale Folgore.

Компания Porsche намерена в 2024 году вывести на рынок полностью электрическую Macan. Уже известно, что в основу электрокроссовера ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), а теперь появилась информация о силовой установке.

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Как сообщает Autocar, Macan EV разделит узлы и агрегаты с Taycan – два электромотора установят на передней и задней осях, и суммарно они будут выдавать 612 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Причем один из электродвигателей сдвинут максимально назад для лучшего развешивания – масса будет распределена в соотношении 48:52 против 49:51 у Taycan.

Разработка полностью электрического Porsche Macan готовится очень тщательно. Премьеру модели уже пришлось отложить с 2023 на 2024 год из-за сложностей с программным кодом. Компания делает большие ставки на новинку, заявляя, что она станет самым “спортивным автомобилем в своем классе”. В конкуренты будущему Macan EV прочат Jaguar I-Pace и Maserati Grecale Folgore.

На электрическом Macan обещают колеса с широкими шинами для лучшего сцепления с дорогой, новые амортизаторы и адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM). Батарея будет только одна, ее емкость составит 100 киловатт-часов: на одной зарядке кроссовер сможет проезжать более 500 километров.

К середине нынешнего десятилетия половина всех моделей Porsche будет электрифицирована, а к 2030 году доля электромобилей в модельной линейке должна достигнуть 80 процентов. В последнюю очередь бензиновых двигателей потеряет семейство 911.

В то же время Porsche намерена максимально продлить жизненный цикл традиционных моделей. Автопроизводитель инвестирует десятки миллионов долларов в синтетическое топливо – углерод-нейтральные метанол и бензин будут использоваться в гоночных автомобилях и на мероприятиях Porsche Experience.