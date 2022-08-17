Кросовер буде повністю розсекречений до кінця 2022 року і надійде у продаж 2023-го

Porsche продовжує випробування свого електричного кросовера, відомого під умовним позначенням Macan EV. Шпигунам вдалося сфотографувати черговий прототип, цього разу на автодромі Нюрбургрінг.

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Прем'єра моделі має відбутися вже цього року, але розкривати її дизайн виробник не поспішає: на тестовій машині, як і раніше, багато камуфляжу. Тут і імітація решітки радіатора, наклейки на головні фари, що приховують їх справжні обриси, і фальшиві випускні патрубки. Також розробники замаскували задні стійки та значну частину корми, включаючи ліхтарі. Заглянути в салон мисливців за автомобільними новинками цього разу не вийшло, але ми вже бачили інтер'єр з великими екранами на попередніх знімках.

Як і у випадку з іншими Porsche, електричний "Макан" отримає кілька модифікацій, і, наскільки можна судити за фотографіями, вони відрізнятимуться, в тому числі, дизайном передніх бамперів: за минулі з початку тестів місяці ми бачили щонайменше два різних варіантів.

Porsche Macan EV побудований на розробленій спільно з Audi архітектурі Premium Platform Electric (PPE) з пневмопідвіскою, повнокерованим шасі та підтримкою швидкої зарядки потужністю до 350 кіловат. Очікується, що він буде доступний із заднім та повним приводом. Крім того, не виключена можливість появи версії з кузовом крос-купе, адже "Чотири кільця" вже працюють над подібною машиною: її мають назвати Q6 Sportback e-tron.

Porsche Macan EV надійде у продаж у 2023 році, швидше за все – під якимось іншим ім'ям, оскільки бензиновий Macan залишиться у товарній лінійці до 2024-го.