Кроссовер будет полностью рассекречен до конца 2022 года и поступит в продажу в 2023 году.

Porsche продолжает испытание своего электрического кроссовера, известного под условным обозначением Macan EV. Шпионам удалось сфотографировать очередной прототип, на этот раз на автодроме Нюрбургринг.

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Премьера модели должна состояться уже в этом году, но раскрывать ее дизайн производитель не торопится: на тестовой машине по-прежнему много камуфляжа. Здесь и имитация радиаторной решетки, наклейки на главные фары, скрывающие их настоящие очертания, и фальшивые выпускные патрубки. Также разработчики замаскировали задние стойки и значительную часть корма, включая фонари. Заглянуть в салон охотникам за автомобильными новинками в этот раз не получилось, но мы уже видели интерьер с большими экранами на предыдущих снимках.

Как и в случае с другими Porsche, электрический "Макан" получит несколько модификаций, и, на сколько можно судить по фотографиям, они будут отличаться, в том числе, дизайном передних бамперов: за прошедшие с начала тестов месяцы мы видели по меньшей мере два разных варианта.

Porsche Macan EV построен на разработанной совместно с Audi архитектуре Premium Platform Electric (PPE) с пневмоподвеской, полноуправляемым шасси и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 350 киловатт. Ожидается, что он будет доступен с задним и полным приводом. Кроме того, не исключена возможность появления версии с кузовом кросс-купе, ведь Четыре кольца уже работают над подобной машиной: ее должны назвать Q6 Sportback e-tron.

Porsche Macan EV поступит в продажу в 2023 году, скорее всего – под каким-то другим именем, поскольку бензиновый Macan останется в товарной линейке до 2024 года.