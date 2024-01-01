Електричний Volvo EX90 запустили у виробництво

Перший електричний позашляховик, виконаний у синьому джинсовому кольорі, зійшов з конвеєра на заводі автовиробника в Чарльстоні, штат Південна Кароліна, і призначений для американського ринку. Компанія розпочне поставки в другій половині 2024 року.

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Volvo мала розпочати поставки електромобіля на початку 2024 року. Однак їй довелося відкласти випуск позашляховика, щоб можна було вирішити деякі проблеми з програмним забезпеченням, що залишилися. Це проблема, яка мучила кількох автовиробників і відклала запуск кількох нових автомобілів.

EX90 дебютував у листопаді 2022 року як новий трирядний електричний флагман бренду та компаньйон XC90 з бензиновим двигуном, який уже є в лінійці Volvo. Він їздить на новій платформі з акумулятором ємністю 111,0 кіловат-годин, а комплектація Twin Motor Performance видає 509 кінських сил. Спринт до сотні займає 4,7 секунди.

Комплектація Twin Motor початкового рівня, вартість якої починається від 77 990 доларів США, видає 402 к.с. Йому потрібна додаткова секунда, щоб розігнатися до першої стоні.

Автовиробник також укомплектував електромобіль датчиками та технологіями, стверджуючи, що це найбезпечніша модель Volvo. Автомобіль має зовнішню 360-градусну камеру, п’ять радарних датчиків і 16 ультразвукових датчиків, які допомагають транспортному засобу бачити навколишній світ і дозволяють водієві швидше реагувати. Всередині 14,5-дюймовий центральний екран інформаційно-розважальної системи містить вбудовані програми та служби Google.

Volvo випускає EX90 разом із седаном S60. Завод компанії може виготовляти до 150 000 автомобілів на рік, що є частиною стратегії компанії щодо продажу 600 000 електромобілів до 2025 року.