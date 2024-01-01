Электрический Volvo EX90 запустили в производство

Первый электрический внедорожник, выполненный в синем джинсовом цвете, сошел с конвейера на заводе автопроизводителя в Чарльстоне, штат Южная Каролина, и предназначен для американского рынка. Компания начнет поставки во второй половине 2024 года.

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Volvo должна была начать поставки электромобиля в начале 2024 года. Однако ей пришлось отложить выпуск внедорожника, чтобы можно было решить некоторые оставшиеся проблемы с программным обеспечением,. Это проблема, которая мучила нескольких автопроизводителей и отложила запуск нескольких новых автомобилей.

EX90 дебютировал в ноябре 2022 года как новый трехрядный электрический флагман бренда и компаньон XC90 с бензиновым двигателем, который уже есть в линейке Volvo. Он ездит на новой платформе с аккумулятором емкостью 111,0 киловатт-часов, а комплектация Twin Motor Performance выдает 509 лошадиных сил. Спринт до сотни занимает 4,7 секунды.

Комплектация Twin Motor начального уровня, стоимость которой начинается от 77 990 долларов США, выдает 402 л.с. Ему нужна дополнительная секунда, чтобы разогнаться до первой стони.

Автопроизводитель также укомплектовал электромобиль датчиками и технологиями, утверждая, что это самая безопасная модель Volvo. Автомобиль имеет внешнюю 360-градусную камеру, пять радарных датчиков и 16 ультразвуковых датчиков, которые помогают транспортному средству видеть окружающий мир и позволяют водителю быстрее реагировать. Внутри 14,5-дюймовый центральный экран информационно-развлекательной системы содержит встроенные приложения и службы Google.

Volvo выпускает EX90 вместе с седаном S60. Завод компании может производить до 150 000 автомобилей в год, что является частью стратегии компании по продаже 600 000 электромобилей до 2025 года.