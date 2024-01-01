Електрифікація українського автопарку втрачає темп

Як повідомляє AUTO-Consulting, український ринок електрокарів дещо втрачає позиції на фоні європейських країн, знизившись на 15 позицію за часткою ринку електромобілів. Ще 3 місяці тому Україна займала 11 позицію в рейтингу серед європейських країн.

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Одночасно знижується й частка ринку, які займають нові електрокари в Україні. За 9 місяців поточного року вони зайняли 16,7%. Це більше, ніж в минулому році – 15,9% за 9 місяців 2023 року, але менше, ніж за півріччя 2024, коли доля складала 16,9% ринку.

На фоні невеликого спаду долі українського електромобільного ринку, виросли показники в деяких європейських країнах. Наприклад, Україну за останні три місяці обійшла Австрія (було за 6 місяців 16,4%, стало за 9 місяців 17,1%), Великобританія (було 16,6%, стало 17,8%), Португалія (було 16,5%, стало 18,4%), Ісландія (було 15,0%, стало 20,7%) тощо.

Ну а що стосується абсолютних результатів продажів за 9 місяців поточного року, то в Україні було продано 9 тис. нових електромобілів. Це на 21,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (7,5 тис.). Але на фоні країн Європи це лише 18 позиція.

Цікаво, що Україна за продажами електрокарів випереджає значно більші в цілому ринки, такі як Румунія, Чехія, Угорщина та знаходиться на рівні Люксембургу та Польщі.

Але потенціал ринку в України ще досить великий. Наприклад, за динамікою зростання продажів нових електрокарів Україна знаходиться в ТОПі європейських країн, демонструючи все ще вражаючі +21,8%. Більше динаміка зростання лише у Бельгії (+40,2%), Данії (+49,1%), Чехії (+55,3%), Угорщини (+55,6%). У Мальти (+83,2%) та Кіпру (+53%) більші показники тільки через невелику порівняльну базу, де продажі рахуються кількома сотнями одиниць.

Ну і в України все ще частка продажів електрокарів більша, ніж в середньому по Європі – 16,7% у порівнянні із середніми 14,7%. Але все ж таки далеко до лідерів – Норвегія (88,2%), Данія (48,2%), Швеція (34%).