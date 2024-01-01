Электрификация украинского автопарка теряет темп

Как сообщает AUTO-Consulting, украинский рынок электрокаров несколько теряет позиции на фоне европейских стран, снизившись на 15-ю позицию по доле рынка электромобилей. Еще 3 месяца назад Украина занимала 11-ю строчку в рейтинге среди европейских стран.

Читайте также: Названы самые популярные электромобили в США

Одновременно снижается и доля рынка, которые занимают новые электрокары в Украине. За 9 месяцев текущего года они заняли 16,7% украинского авторынка. Это больше, чем в прошлом году – 15,9% за 9 месяцев 2023 года, но меньше, чем за полугодие 2024, когда доля составляла 16,9% рынка.

На фоне небольшого спада доли украинского электромобильного рынка, выросли показатели в некоторых европейских странах. Например, Украине за последние три месяца обошла Австрия (было за 6 месяцев 16,4%, стало за 9 месяцев 17,1%), Великобритания (было 16,6%, стало 17,8%), Португалия (было 16,5%, стало 18,4%), Исландия (было 15,0%, стало 20,7%) и др.

Ну а что касается абсолютных результатов продаж за 9 месяцев текущего года, то в Украине было продано 9 тыс. новых электромобилей. Это на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (7,5 тыс.). Но на фоне стран Европы это лишь 18 позиция.

Интересно, что Украина по продажам электрокаров опережает значительно большие в целом рынки, такие как Румыния, Чехия, Венгрия и находится на уровне Люксембурга и Польши.

Но потенциал рынка в Украине еще достаточно большой. Например, по динамике роста продаж новых электрокаров Украина находится в ТОПе европейских стран, демонстрируя все еще впечатляющие +21,8%. Больше динамика роста только в Бельгии (+40,2%), Дании (+49,1%), Чехии (+55,3%), Венгрии (+55,6%). У Мальты (+83,2%) и Кипра (+53%) большие показатели только из-за небольшой сравнительной базы, где продажи считаются несколькими сотнями единиц.

Ну и в Украине все еще доля продаж электрокаров больше, чем в среднем по Европе – 16,7% по сравнению со средними 14,7%. Но все же далеко до лидеров – Норвегия (88,2%), Дания (48,2%), Швеция (34%).