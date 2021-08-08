Громадянин Угорщини намагався ввезти Volkswagen Touareg на польській реєстрації під тимчасове ввезення.

Здається, ера "євроблях" закінчилася? Можливо, але не для всіх. Іноземці можуть ввозити автомобілі на тимчасове ввезення терміном до року. Так хотів зробити громадянин Угорщини, який перевозив через пропускний пункт "Дякове" елітний Volkswagen Touareg вартістю 2,2 млн гривень.

Втім, для тимчасового ввезення потрібно було підготувати необхідні документи. А от з ними виникли проблеми. Митники запідозрили несправжність довіреності, яку пред'явив іноземець при перетині кордоні. Щоб перевірити її, вони зв'язались з нотаріусом, який нібито видав документ. А той на запит відповів, що такої довіреності не видавав. Вона виявилась підробкою.

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Відповідно до законодавства, митники не пропустили іноземця на "Туарезі" та затримали його на штрафмайданчик. Відносно угорця склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Ця стаття МКУ передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості незаконно ввезених товарів з їх конфіскацією.