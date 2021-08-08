Гражданин Венгрии пытался ввезти Volkswagen Touareg на польской регистрации под временный ввоз.

Кажется, эра "евроблях" закончилась? Возможно, но не для всех. Иностранцы могут ввозить автомобили на временный ввоз сроком до года. Так хотел сделать гражданин Венгрии, который перевозил через пропускной пункт "Дьяково" элитный Volkswagen Touareg стоимостью 2,2 млн гривен.

Впрочем, для временного ввоза нужно было подготовить необходимые документы. А вот с ними возникли проблемы. Таможенники заподозрили нереальность доверенности, которую предъявил иностранец при пересечении границы. Чтобы проверить ее, они связались с нотариусом, который якобы выдал документ. А тот на запрос ответил, что такой доверенности не выдавал. Она оказалась подделкой.

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Согласно законодательству, таможенники не пропустили иностранца на "Туарезе" и задержали ее на штрафплощадке. В отношении венгра составили протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья ТКУ предусматривает наложение штрафа в размере 100% стоимости незаконно ввозимых товаров с их конфискацией.