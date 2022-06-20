Мережа буде розвиватись завдяки фінансуванню “Укргазбанку” та енергетичним можливостям ДП «НАЕК «Енергоатом».

В Україні буде створена національна мережа електричних зарядних станцій. Першим кроком для реалізації відповідного проєкту стало підписання 17 червня 2022 року Меморандуму про партнерство та взаємодію між ДП «НАЕК «Енергоатом» та АБ «Укргазбанк».

Відповідно до положень меморандуму, сторони домовились розпочати спільну реалізацію проєкту з використанням фінансових можливостей “Укргазбанку” та виробничо-технічного потенціалу Енергоатома як найбільшого виробника електричної енергії в Україні.

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Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив, що «Енергоатом має значні резервні потужності для виробництва дешевої та чистої електроенергії, яка може постачатись також і на нові сегменти внутрішнього ринку, задовольнити зростаючі потреби вітчизняних автомобільних перевізників у доступній електроенергії, швидкій та комфортній зарядці електричних автомобілів у будь-якому куточку України».

Також є інформація, що мережа публічних ЕЗС в цьому проєкті матиме потужність 90-150 кВ.

За інформацією прихильника електромобілізації Марини Кітіної, Міністерство енергетики України вже розробило і погодило із іншими міністерствами законопроект щодо спрощення підключення електрозарядних станцій: підключення ЕЗС буде класифікуватися, як стандартне підключення, без необхідності отримання додаткових технічних умов та додаткових переплат за нестандартне підключення.

Отже, процес буде зрозумілим і прозорим. Додатково цим законопроєктом передбачена обов’язкова наявність ЕЗС на публічних об’єктах.

Окрім того, Міністерство інфраструктури України продовжує просувати законопроєкти стосовно заборони ввезення та першої реєстрації авто з ДВЗ з 2030 року.