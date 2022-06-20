Сеть будет развиваться благодаря финансированию Укргазбанка и энергетическим возможностям ГП НАЭК "Энергоатом".

В Украине будет создана национальная сеть зарядных станций. Первым шагом для реализации соответствующего проекта стало подписание 17 июня 2022 года Меморандума о партнерстве и взаимодействии между ГП НАЭК “Энергоатом” и АБ “Укргазбанк”.

Согласно положениям меморандума, стороны договорились начать совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей “Укргазбанка” и производственно-технического потенциала Энергоатома как крупнейшего производителя электрической энергии в Украине.

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Президент НАЭК “Энергоатом” Петр Котин отметил, что “Энергоатом имеет значительные резервные мощности для производства дешевой и чистой электроэнергии, которая может поставляться также и на новые сегменты внутреннего рынка, удовлетворить растущие потребности отечественных автомобильных перевозчиков в доступной электроэнергии, быстрой и комфортной зарядке электрических автомобилей в любом уголке Украины”.

Также есть информация, что сеть публичных ЭСС в этом проекте будет иметь мощность 90-150 кВ.

По информации сторонника электромобилизации Марины Китиной, Министерство энергетики Украины уже разработало и согласовало с другими министерствами законопроект об упрощении подключения электрозарядных станций: подключение ЭСС будет классифицироваться как стандартное подключение, без необходимости получения дополнительных технических условий и дополнительных переплат за нестандартное подключение.

Следовательно, процесс будет ясным и прозрачным. Дополнительно этим законом предусмотрено обязательное наличие ЕСС на публичных объектах.

Кроме того, Министерство инфраструктуры Украины продолжает продвигать законопроекты о запрете ввоза и первой регистрации авто с ДВС с 2030 года.