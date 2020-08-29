Він на 40% більше оригіналу, тож більший за Hammer.

Батько та син з Каліфорнії (США) вирішили об'єднатися, щоб переробити класичний Volkswagen Beetle. Вони створили копію "Жука", більшу за класичний оригінальний кабріолет на 40%. Машину назвали Huge Bug, або "Величезний Жук".

Скотт Таппер, молодший з конструкторів, розповів про розвиток ідеї: "Ми з татом подумали, що було б непогано, якби у нас був комфортний Volkswagen, який би всі поважали". Коли ідея стала зрозумілою, вони почали втілювати мрію в реальність. “У нас був кабріолет Volkswagen 1959 року виготовлення, ми його оцифрували, відсканували, розібрали і на комп’ютері зробили кожну деталь на 40% більшою". Спочатку хотіли на 50%, але це було занадто. Базу для автомобіля взяли в пікапа Dodge, а 5,7-літровий V8 двигун – в універсала Dodge Magnum.

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Тепер автомобіль викликає скажений інтерес на дорогах. "Люди переслідують нас, щоб встати поруч, вони вибігають на дорогу, наражаючись на небезпеку".

Дивіться відео про збільшений Volkswagen Beetle:

Нагадаємо, що механік з Індії зібрав VW Beetle, спираючись на фото автомобіля.