Британець, як справжній Цезар чи водій київської маршрутки, примудрявся робити кілька справ одночасно: пити шампанське із пляшки, переглядати смартфон та крутити цигарку. Жодну з цих справ, у поєднанні з керуванням вантажівкою, не схвалюють дорожні правила, та й міркування здорового глузду.

Антигероя з цього відео звуть Джеймс Когілл, йому 27 років і він потрапив до рук поліції Північного Йоркшира у Великобританії, за свою поведінку за кермом, закарбовану реєстратором.

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Усі три дії, які цей водій робить за кермом автомобіля, відволікають його від дороги. Не кажучи про вплив алкоголю на його водіння. В результаті, як повідомила поліція, він спричинив ДТП, зіткнувшись іншим автомобілем. Когілл намагався уникнути правосуддя, вдавшись до втечі з місця аварії, та це лиш погіршило його справи.

За свої “подвиги” на дорозі він отримав суворе покарання: 8 місяців у в’язниці та заборону на керування транспортним засобом протягом наступних 32 місяців.