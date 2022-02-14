Британец как настоящий Цезарь или водитель киевской маршрутки умудрялся делать несколько дел одновременно: пить шампанское из бутылки, просматривать смартфон и крутить сигарету. Ни одно из этих дел, в сочетании с управлением грузовиком, не одобряют дорожные правила, да и соображения здравого смысла.

Антигероя с этого видео зовут Джеймс Когилл, ему 27 лет и он попал в руки полиции Северного Йоркшира в Великобритании, за свое поведение за рулем, которое запечатлел регистратор.

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Все три действия, которые этот водитель совершает за рулем автомобиля, отвлекают его от дороги. Не говоря о влиянии алкоголя на его вождение. В результате, как сообщила полиция, он стал причиной ДТП, столкнувшись с другим автомобилем. Когилл пытался избежать правосудия, прибегнув к бегству с места аварии, но это ухудшило его дела.

За свои подвиги на дороге он получил строгое наказание: 8 месяцев в тюрьме и запрет на управление транспортным средством в течение следующих 32 месяцев.