Легковые автомобили и даже тяжелые пикапы сбивало с курса мощной струей снега, из распылителя, по ошибке направленного не в ту сторону. По меньшей мере 47 машин были повреждены в результате этого инцидента.

То, что должно было быть легкой воскресной ездой днем, оказалось иначе в Огайо. Было замечено, что снегоочиститель сыпал слякоть на противоположную полосу автомагистрали Огайо, что привело к аварии и серьезным повреждениям ничего не подозревающих автомобилей.

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Очистка автомагистрали от снега призвана улучшить безопасность участников движения, однако в случае, что произошел на шоссе в штате Огайо, уборка дорог привела лишь к беде.

В результате инцидента были не только повреждены автомобили, поскольку местные СМИ также сообщают о по меньшей мере 12 людях, которых доставили в больницу с травмами. К счастью, ни одна из полученных травм не представляет угрозы для жизни, сообщил представитель Highway Patrol Рэй Сантьяго изданию Cleveland News.

Видео MLive на YouTube показывает повреждения пострадавших транспортных средств. У некоторых треснуло лобовое стекло, а другие получили повреждения, ударив других автомобилистов и ограждения.