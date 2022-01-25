Легкові автомобілі та навіть важкі пікапи збивало з курсу потужним струменем снігу, з розпилювача, помилково спрямованого не в той бік. Щонайменше 47 машин було пошкоджено в результаті цього інциденту.

Те, що мало бути легкою недільною їздою вдень, виявилося інакше в Огайо. Було помічено, що снігоочисник сипав сльоту на протилежну смугу автомагістралі Огайо, що спричинило аварії та серйозні пошкодження нічого не підозрюючих автомобілів.

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Очищення автомагістралі від снігу покликане покращити безпеку учасників руху, однак у випадку, що трапився на шосе у штаті Огайо, прибирання доріг спричинило лиш біди.

У результаті інциденту було не лише пошкоджено автомобілі, оскільки місцеві ЗМІ також повідомляють про щонайменше 12 людей, яких доставили до лікарні з травмами. На щастя, жодна з отриманих травм не становить загрози для життя, повідомив речник Highway Patrol Рей Сантьяго виданню Cleveland News.



Відео MLive на YouTube показує пошкодження постраждалих транспортних засобів. У деяких тріснули лобове скло, а інші отримали пошкодження, вдаривши інших автомобілістів і огорожі.