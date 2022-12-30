Українці стали витрачати набагато більше пального. Не в останню чергу через масове використання генераторів.

Імпорт в Україну бензину за 28 днів грудня збільшився у півтора рази порівняно з листопадом, дизпального – на 10%. Про це написав у соцмережі директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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«За 28 днів грудня імпорт бензину збільшився у півтора раза порівняно з листопадом, дизпального – на 10%. За останні три дні року результат буде ще покращено», – зазначив він.

Разом із цим експерт додав, що деякі мережі АЗК уже мають запас пального на весь січень 2023 року. «Вчора вже почалися «опади» цін, сьогодні очікується продовження», — написав очільник «А-95».

Раніше Сергій Куюн зазначав, що наразі передумов для кризи на українському ринку пального немає.