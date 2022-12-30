Украинцы стали тратить гораздо больше горючего. Не в последнюю очередь из-за массового использования генераторов.

Импорт в Украину бензина за 28 дней декабря увеличился в полтора раза по сравнению с ноябрем, дизтоплива – на 10%. Об этом написал в соцсети директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Читайте также: Зеленский подписал закон о повышении налогов на топливо

«За 28 дней декабря импорт бензина увеличился в полтора раза по сравнению с ноябрем, дизтоплива – на 10%. За последние три дня года результат будет еще улучшен», – отметил он.

Вместе с этим эксперт добавил, что у некоторых сетей АЗК уже есть запас горючего на весь январь 2023 года. "Вчера уже начались "осадки" цен, сегодня ожидается продолжение", - написал глава "А-95".

Ранее Сергей Куюн отмечал, что предпосылок для кризиса на украинском рынке горючего пока нет.