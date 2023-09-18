Турецька Республіка – один із ключових кандидатів на будівництво наступної «Гігафабрики».

Реджеп Тайіп Ердоган провів зустріч із підприємцем і власником Tesla Ілоном Маском у Нью-Йорку, під час якої попросив обрати Туреччину як локацію для наступного виробничого майданчика. Глава Tesla відповів, що компанія вже працює з безліччю турецьких постачальників, і країна перебуває у списку головних кандидатів на будівництво "Гігафабрики".

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За словами Ердогана, Туреччина також відкрита для співпраці у сфері штучного інтелекту та Starlink – глобальної супутникової системи, компанії Маска SpaceX. Маск у відповідь заявив, що SpaceX хоче отримати місцеву ліцензію на надання супутникових послуг.

Раніше повідомляли, що Tesla активно шукає локацію для нового заводу. У липні йшлося про можливе будівництво майданчика в Індії, з конвеєра якого сходитимуть недорогі електромобілі. У травні та червні Маск зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном: головною темою зустрічей було саме нове підприємство.

Зараз у Tesla в арсеналі шість заводів і сьомий будується в Мексиці на півночі штату Нуево-Леон. Вибрати місце для нового майданчика Маск обіцяв до кінця поточного року.