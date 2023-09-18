Турецкая Республика – один из ключевых кандидатов на строительство следующей «Гигафабрики».

Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с предпринимателем и владельцем Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке, во время которой попросил выбрать Турцию в качестве локации для следующей производственной площадки. Глава Tesla ответил, что компания уже работает со множеством турецких поставщиков, и страна находится в списке главных кандидатов на строительство "Гигафабрики".

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По словам Эрдогана, Турция также открыта для сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и Starlink – глобальной спутниковой системы компании Маска SpaceX. Маск в ответ заявил, что SpaceX хочет получить местную лицензию на предоставление спутниковых услуг.

Ранее сообщалось, что Tesla активно ищет локацию для нового завода. В июле речь шла о возможном строительстве площадки в Индии, с конвейера которой будут сходить недорогие электромобили. В мае и июне Маск встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном: главной темой встреч было новое предприятие.

Сейчас у Tesla в арсенале шесть заводов и седьмой строится в Мексике на севере штата Нуэво-Леон. Выбрать место для новой площадки Маск обещал до конца текущего года.