Естонський Milrem Robotics​ відомий своїми наземними дронами THeMIS та справжнім роботанком Type-X RCV​​

Один з найвідоміших стартапів з розробки наземних дронів Milrem Robotics, який стартував у 2013 році та став відомим завдяки платформі THeMIS, тепер належить оборонному конгломерату EDGE з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Також цікаво тест-драйв THeMIS від Сергія Волощенка

Сума угоди не розголошується, але в EDGE вже повідомили, що це найбільша інвестиція в оборонну промисловість Естонії за весь час. Також відомо, що у 2021 році 25% компанії були придбані німецькою Krauss-Maffei Wegmann і її частка залишається без змін.

Ця угода доволі несподіваних, адже естонці виконували замовлення для країн НАТО. Зокрема THeMIS вже знаходиться на озброєння самої Естонії, Нідерландів та Іспанії, а також постачається до України. Існує інформація про контракт на постачання цієї роботизованої платформи до Франції, Норвегії, Велику Британію та США.

Компанія Milrem Robotics​ веде розробку більш потужного наземного дрона, 12-тонного роботанка Type-X RCV.

Наскільки таке поглинання вплине на західні перспективи цих та інших розробок, покаже час. Хоча Milrem Robotics не змінює своєї дислокації. Водночас для країн Близького Сходу відкриваються певні можливості щодо високотехнологічного озброєння.