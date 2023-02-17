Эстонский Milrem Robotics известен своими наземными дронами THeMIS и настоящим роботанком Type-X RCV.

Один из самых известных стартапов по разработке наземных дронов Milrem Robotics, стартовавший в 2013 году и ставший известным благодаря платформе THeMIS, теперь принадлежит оборонному конгломерату EDGE из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Сумма сделки не разглашается, но в EDGE уже сообщили, что это самая большая инвестиция в оборонную промышленность Эстонии за все время. Также известно, что в 2021 году 25% компании были приобретены на немецком Krauss-Maffei Wegmann и ее доля остается без изменений.

Это соглашение довольно неожиданное, ведь эстонцы выполняли заказы для стран НАТО. В частности, THeMIS уже находится на вооружении самой Эстонии, Нидерландов и Испании, а также поставляется в Украину. Существует информация о контракте на поставку этой роботизированной платформы во Францию, Норвегию, Великобританию и США.

Компания Milrem Robotics ведет разработку более мощного наземного дрона, 12-тонного роботанка Type-X RCV.

Насколько такое поглощение повлияет на западные перспективы этих и других разработок, покажет время. Хотя Milrem Robotics не меняет свою дислокацию. В то же время для стран Ближнего Востока открываются определенные возможности высокотехнологичного вооружения.