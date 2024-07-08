Евакуація автомобілів під час повітряної тривоги: як це відбувається в Києві

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов у своєму Телеграм-каналі повідомив, що «мерія Києва не евакуйовує автомобілі під час повітряних тривог. Ні сьогодні, ні вчора, ні весь цей час у війні».

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Це повідомлення було опубліковано у відповідь на відео у соцмережі Х, автором якого є користувач під ніком Krus. На ньому показано як під час прильотів 8 липня у центрі столиці евакуюють автомобіль.

Мені здається це трохи вже за межею людяності. Київ обстрілюють ракетами, може людина кинула машину побігла в укриття, але евакуатор все-одно поспішає її забрати pic.twitter.com/ptDciqcWEH — Krus (@IamKrus) July 8, 2024

«Після увімкнення сигналу «Повітряна тривога» інспекція з паркування Києва припиняє тимчасове затримання автомобілів і винесення постанов про штрафи», - запевняє Костянтин Усов. «Це наше внутрішнє рішення, яке було прийняте і застосовується з самого початку повномасштабного вторгнення».

«До прикладу: сьогодні, 08.07.2024 повітряна тривога, внаслідок якої були завдані удари по дитячій лікарні Охматдит та житлових будинках, була оголошена о 09:52. Останній штраф, винесений київськими інспекторами з паркування мерії - був зареєстрований о 09:51. Після того штрафів за цей день не було», - пише чиновник.