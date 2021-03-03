За найкоротший місяць року в Києві евакуювали 5 450 автомобілів. Викуп кожного з них обійшовся автовласнику приблизно у дві тисячі гривень.

Про евакуацію 5 450 автомобілів у лютому 2021 року повідомила спільнота “Київ Паркувальний” у соцмережі. Спільнота називає себе “незалежною громадською платформою, створеною з метою об'єктивного висвітлення теми паркування у столиці”.

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У повідомленні не зазначено куди підуть витрачені автовласниками кошти. Проте відомо, левова частка грошей поступає на рахунки приватних компаній, які співпрацюють з КМДА.