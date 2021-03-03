За самый короткий месяц года в Киеве эвакуировали 5450 автомобилей. Выкуп каждого из них обошелся автовладельцу примерно в две тысячи гривен.

Об эвакуации 5450 автомобилей в феврале 2021 года сообщило сообщество "Киев Парковочный" в соцсети. Сообщество называет себя "независимой общественной платформой, созданной с целью объективного освещения темы парковки в столице".

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В сообщении не указано куда пойдут потраченные автовладельцами средства.