За последнюю неделю произошло два случая, в которых на штрафплощадки были эвакуированы автомобили с детьми внутри.

Что характерно, правила эвакуации запрещают эвакуировать авто если в средние есть люди. Однако в этих случаях виноватыми сделали именно автовладельцев.

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Сообщество Киев парковочный, которое именует себя как "независимая общественная платформа, созданная с целью объективного освещения темы парковки в столице" сообщила о том, что родители привлечены к уголовной ответственности.

“Оба авто имели 100 процентов тонировки стекла. Владельцы припарковали авто с грубым нарушением правил дорожного движения, а именно на пешеходных переходах. В соответствии с порядком временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств и их хранению инспектор делает соответствующие замеры расположения авто, фиксирует нарушения, делает осмотр транспортного средства, на основе которого составляет акт о техническом состоянии. Открывать и проверять автомобиль внутри – превышение полномочий инспектора. Рассмотреть салон авто с расстояния при полной тонировке стекла невозможно.

В обоих случаях инспекторы по парковке вызвали следственно-оперативную группу и Службу по делам детей и семьи. Подчеркиваем, что безопасность детей-ответственность родителей. За такую халатность родители привлечены к уголовной ответственности по статье 135 Уголовного кодекса Украины. Оба дела переданы в суд”, – сказано на странице сообщества в соцсети.

Прямого запрета оставлять детей в автомобилях украинским законодательством не предусмотрено. Статья регламентирует лишь "Оставление в опасности”. “Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь, а также в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние”, сказано в статье 135 Уголовного кодекса Украины.