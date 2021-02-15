За останній тиждень сталось два випадки, в яких на штрафмайданчики було евакуйовано автомобілі з дітьми всередині.

Що характерно, правила евакуації забороняють евакуювати авто, якщо всередині машини є люди. Проте у цих випадках винуватими зробили саме автовласників.

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Спільнота Київ Паркувальний, яка іменує себе як “незалежна громадська платформа, створена з метою об'єктивного висвітлення теми паркування у столиці” повідомила про те, що батьків притягнуто до кримінальної відповідальності.

“Обидва авто мали 100 відсотків тонування скла. Власники запаркували авто із грубим порушенням правил дорожнього руху, а саме на пішохідних переходах. Відповідно до Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання інспектор робить відповідні заміри розташування авто, фіксує порушення, робить огляд транспортного засобу, на основі якого складає акт про технічний стан. Відкривати і перевіряти автомобіль всередині – перевищення повноважень інспектора. Роздивитися салон авто з відстані при повному тонуванні скла неможливо.

В обох випадках інспектори з паркування викликали Слідчо-оперативну групу та Службу у справах дітей та сім’ї. Наголошуємо, що безпека дітей – відповідальність батьків. За таку недбалість батьків притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 135 Кримінального Кодексу України. Обидві справи передано до суду”, – сказано на сторінці спільноти у соцмережі.

Прямої заборони залишати дітей в автомобілях українському законодавстві не передбачено. Стаття регламентує лише “залишення в небезпеці.”

“Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан”, сказано у статті 135 Кримінального Кодексу України.