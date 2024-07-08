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Эвакуация автомобилей во время воздушной тревоги: как это происходит в Киеве

Принудительная эвакуация автомобилей в столице продолжается даже во время войны. Люди снимают на видео эвакуацию во время воздушных тревог, а представители киевской все отрицают.
Эвакуируют ли автомобили во время воздушной тревоги? - Auto24

ФОТО: Константин Усов|

Принудительная эвакуация во время воздушной тревоги

Евгений Гудущан
logo12 июля, 13:25
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Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов в своем Телеграмм-канале сообщил, что "мэрия Киева не эвакуирует автомобили во время воздушных тревог. Ни сегодня, ни вчера, ни все это время в войне".

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Это сообщение было опубликовано в ответ на видео в соцсети Х, автором которого является пользователь под ником Krus. На нем показано как во время прилетов 8 июля в центре столицы эвакуируют автомобиль.

"После включения сигнала "Воздушная тревога" инспекция по парковке Киева прекращает временное задержание автомобилей и вынесение постановлений о штрафах", — уверяет Константин Усов. "Это наше внутреннее решение, которое было принято и применяется с самого начала полномасштабного вторжения".

"К примеру: сегодня, 08.07.2024 воздушная тревога, в результате которой были нанесены удары по детской больнице Охматдет и жилых домах, была объявлена в 09:52. Последний штраф, вынесенный киевскими инспекторами по парковке мэрии - был зарегистрирован в 09:51. После того штрафов за этот день не было", — пишет чиновник.

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