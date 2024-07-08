Эвакуация автомобилей во время воздушной тревоги: как это происходит в Киеве

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов в своем Телеграмм-канале сообщил, что "мэрия Киева не эвакуирует автомобили во время воздушных тревог. Ни сегодня, ни вчера, ни все это время в войне".

Читайте также: Эвакуация автомобилей в феврале обошлась автовладельцам почти в 11 миллионов гривен

Это сообщение было опубликовано в ответ на видео в соцсети Х, автором которого является пользователь под ником Krus. На нем показано как во время прилетов 8 июля в центре столицы эвакуируют автомобиль.

Мне кажется это немного уже за гранью человечности. Киев обстреливают ракетами, может человек бросил машину побежал в укрытие, но эвакуатор все-равно спешит ее забрать pic.twitter.com/ptDciqcWEH - Krus (@IamKrus) 8 июля, 2024

"После включения сигнала "Воздушная тревога" инспекция по парковке Киева прекращает временное задержание автомобилей и вынесение постановлений о штрафах", — уверяет Константин Усов. "Это наше внутреннее решение, которое было принято и применяется с самого начала полномасштабного вторжения".

"К примеру: сегодня, 08.07.2024 воздушная тревога, в результате которой были нанесены удары по детской больнице Охматдет и жилых домах, была объявлена в 09:52. Последний штраф, вынесенный киевскими инспекторами по парковке мэрии - был зарегистрирован в 09:51. После того штрафов за этот день не было", — пишет чиновник.