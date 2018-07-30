Ні, вони без електродвигунів, зате з логотипом Тесли!

Як і більшість автовиробників, Tesla випускає фірмові продукти, так чи інакше пов’язані з електрокарами чи маркою. На сайті виробника можна знайти як сувенірну продукцію типу капелюхів і футболок, так і справді корисні речі, як то станції швидкої зарядки Supercharger. Але усі рекорди з продажів побив серфінг-борд.

Компанія Lost Surfboards випустить усього 200 таких дошок для серфінгу на замовлення Tesla. Як тільки на сторінці веб-магазину Tesla з’явився новий лот – його розкупили протягом кількох годин. А коштує такий борд 1500 доларів.

Фото: Дошка для серфінгу Tesla / Tesla

Опис товару повідомляє, що двометрова дошка легко вміщується у будь-яку модель Тесла, виконана з вуглецевого волокна, а плавці у вартість не входять.

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