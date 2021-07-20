Унікальний 62-річний спорткар Ferrari продадуть на аукціоні Gooding & Company. Один з 50 подібних спорткарів планують реалізувати приблизно за 12 мільйонів доларів.

Модель під назвою Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione дебютувала в 1957 році, ставши відкритою версією 250 GT Tour de France Berlinetta. За 5 років виробництва італійські фахівці випустили 106 рідкісних моделей, які були призначені для північноамериканського ринку.

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Виставлений на торги кабріолет Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione пофарбований у кольори італійського прапора.

Рушійною силою моделі є 3,0-літровий двигун на 12-циліндрів, продуктивність якого складає 253 кінські сили. Він поєднується з 4-ступінчастою механічною трансмісією.

За ексклюзивну модель Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione продавець має намір виручити від 10 до 12 млн доларів. Не виключено, що під час торгів вартість унікального авто може зрости ще на кілька мільйонів.