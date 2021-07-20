Уникальный 62-летний спорткар Ferrari продадут на аукционе Gooding & Company. Один из 50 подобных спорткаров планируют реализовать примерно за 12 миллионов долларов.

Модель под названием Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione дебютировала в 1957 году, став открытой версией 250 GT Tour de France Berlinetta. За 5 лет производства итальянские специалисты выпустили 106 редких моделей, которые были предназначены для североамериканского рынка.

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Выставленный на торги кабриолет Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione окрашен в цвета итальянского флага.

Движущей силой модели является 3,0-литровый двигатель на 12-цилиндров, производительность которого составляет 253 лошадиных силы. Он сочетается с 4-ступенчатой ​​механической трансмиссией.

За эксклюзивную модель Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione продавец намерен выручить от 10 до 12 млн долларов. Не исключено, что в ходе торгов стоимость уникального авто может возрасти еще на несколько миллионов.