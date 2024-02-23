Ferrari 296 GTB отримав «качиний хвіст» та вихлоп із чистого золота. Новий проект Novitec схожий на заводську спецверсію марки.

Ательє, яке спеціалізується на доопрацюванні у тому числі розкішних та ультрасучасних автомобілів, представило програму доопрацювання для дводверки Ferrari 296 GTB.

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Автомобіль, що став першим дорожнім спорткаром італійської марки з двигуном V6 - раніше аналогічний силовий агрегат встановлювався тільки на формульні боліди, спортпрототипи та машини під маркою Dino - зробили потужніше і агресивніше візуально, а також запропонували для нього низку цікавих доробок.

Вуглепластиковий аеродинамічний обвіс включає двосекційний спліттер, пороги, декоративні накладки повітрозабірників, корпуси дзеркал, дифузор і спойлер типу «качиний хвіст», який при бажанні можна замінити на більш лаконічну деталь. Передбачено карбоновий декор моторного відсіку та нову вихлопну систему з різними варіантами обробки — нержавіючу сталь, матовий карбон або покриття із чистого золота 999 проби.

Спорткар отримав диски NF11, розроблені Novitec у співпраці з Vossen. Розмір коліс складає 21 дюйм спереду і 22 дюйми ззаду, вони доступні в 72 різних відтінках і оснащені спеціальними кришками маточок, що нагадують дизайн центрального замку. Крім того, тюнінг-ательє готове переоформити салон будь-якими матеріалами в будь-яких кольорах та поєднаннях за бажанням замовника.

Автомобіль обладнали вихлопною системою з нержавіючої сталі або - на вибір - інконелю зі 102-міліметровими патрубками, які потребують інтеграції в задній бампер спеціальної сітчастої вставки. Вихлопу вистачило, щоб збільшити віддачу силової установки на 38 кінських сил - до 868.

Інших технічних доробок, за винятком спортивних пружин підвіски зі зменшенням дорожнього просвіту на 33 міліметри, для спорткара тюнери не пропонують. Зате можна встановити гідропривід передньої частини кузова, що дозволяє піднімати її на 40 мм для подолання нерівностей.