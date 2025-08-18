Ferrari Daytona SP3 продали за $26 мільйонів

Автомобіль, що має унікальне двокольорове забарвлення став одним із лотів аукціону RM Sotheby's в рамках автомобільної неділі в Монтерее (США, штат Каліфорнія). Такий автомобіль коштує близько 2,25 мільйонів доларів, але не аукціоні його продали за 26 мільйонів доларів.

Ferrari Daytona SP3 була представлена в 2021 році. Це своєрідна данина пам'яті гоночним прототипам Ferrari 330 P3/4, 330 P4 і 412 P, які зайняли перші три місця в легендарному марафоні 24 години Дейтони 1967 року.

Ferrari пообіцяла випустити тільки 599 екземплярів Daytona SP3, причому всі вони були розпродані ще до прем'єри, але показаний сьогодні екземпляр — особливий, з номером 599+1, що підтверджує його ексклюзивний статус. Цей екземпляр зроблено для благодійного фонду The Ferrari Foundation.

Аукціонний Ferrari Daytona SP3 має унікальне двоколірне фарбування: кузов візуально поділений на ліву і праву половини, прикрашений в чорно-глянцевий колір і жовтий колір Giallo Modena відповідно, а між цими половинами на поверхню кузова нанесено надпис Ferrari — аналогів таких ліврей в історії компанії немає.

У технічному плані Ferrari Daytona SP3 з номером 599+1 абсолютно стандартний. Розташований за двохмісним кокпітом 6,5-літровий атмосферний V12 видає 840 к.с. і 697 Нм, вся ця потужність передається на задні колеса через 7-ступінчатий “робот” з подвійним зчепленням. Першу “сотню” Ferrari Daytona SP3 набирає за 2,85 с, максимальна швидкість — понад 340 км/год.