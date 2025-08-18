Ferrari Daytona SP3 продали за $26 миллионов

Автомобиль, имеющий уникальную двухцветную окраску стал одним из лотов аукциона RM Sotheby's в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния). Такой автомобиль стоит около 2,25 миллионов долларов, но не аукционе его продали за 26 миллионов долларов.

Ferrari Daytona SP3 была представлена в 2021 году. Это своеобразная дань памяти гоночным прототипам Ferrari 330 P3/4, 330 P4 и 412 P, которые заняли первые три места в легендарном марафоне 24 часа Дейтоны 1967 года.

Ferrari пообещала выпустить только 599 экземпляров Daytona SP3, причем все они были распроданы еще до премьеры, но показанный сегодня экземпляр - особенный, с номером 599+1, что подтверждает его эксклюзивный статус. Этот экземпляр сделан для благотворительного фонда The Ferrari Foundation.

Аукционный Ferrari Daytona SP3 имеет уникальную двухцветную покраску: кузов визуально поделен на левую и правую половины, украшен в черно-глянцевый цвет и желтый цвет Giallo Modena соответственно, а между этими половинами на поверхность кузова нанесена надпись Ferrari - аналогов таких ливрей в истории компании нет.

В техническом плане Ferrari Daytona SP3 с номером 599+1 абсолютно стандартен. Расположенный за двухместным кокпитом 6,5-литровый атмосферный V12 выдает 840 л.с. и 697 Нм, вся эта мощность передается на задние колеса через 7-ступенчатый “робот” с двойным сцеплением. Первую “сотню” Ferrari Daytona SP3 набирает за 2,85 с, максимальная скорость - более 340 км/ч.