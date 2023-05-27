Хизуватися своїм багатством вважається непристойним, але якщо є місце на землі, де ви можете це зробити, не піднімаючи брів, то це в Монако.

Один із 1311 автомобілів Ferrari F40 зараз розміщений на розкішній яхті для Гран-прі Формули-1. Культовий суперкар, виготовлений наприкінці 1980-х та на початку 1990-х, є звичайним явищем у суверенному місті-державі на Французькій Рив’єрі, але на дорогах, а не на палубі човна.

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Якщо все це здається трохи знайомим, це лише тому, що лише кілька тижнів тому мультимільйонер Адріан Портеллі зробив свій McLaren Senna постійним доповненням до пентхаусу в Мельбурні, Австралія. Він підняв орієнтований на трасу суперкар на 57 поверхів у вежі Sapphire by the Gardens. Що стосується цього F40, у нього інше майбутнє, оскільки розміщення його на яхті – це частина рекламного трюку.

Altr — це розкішний онлайн-бутик, який дозволяє купувати модні речі за криптовалюту. Відповідно до опису, опублікованого на веб-сайті компанії, Altr представляє собою шлюз у світ розкішних предметів колекціонування, пропонуючи колекціонерам простий спосіб придбати рідкісні та вишукані предмети колекціонування повністю або частково за допомогою USDt Stablecoin. Крім того, Altr дозволяє колекціонерам оцифровувати свої існуючі колекції та використовувати їх як заставу для запозичення ліквідності, не продаючи їх. Видається цифрове підтвердження власності у формі NFT, яке можна зберігати, торгувати, передати під заставу або викупити на фізичний предмет у будь-який час.

Він об’єднує зусилля з італійським дилером Car & Car, щоб продавати автомобілі високого класу на платформі, і, швидше за все, цей F40 стане лідером, оскільки на веб-сайті Altr є спеціальний розділ «Автомобілі», позначений як «Незабаром».

Посадка такого рідкісного та цінного автомобіля на яхту неодмінно викличе фурор навіть у Монако, де всюди наддорогі автомобілі. З перегонами Формули-1 цими вихідними вони не могли вибрати кращий час, щоб поставити F40 на Quinta Essentia, розкішну яхту довжиною 180 футів, яка коштує близько 40 мільйонів доларів.