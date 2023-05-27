Хвастаться своим богатством считается неприличным, но если есть место на земле, где вы можете это сделать, не поднимая бровей, то это в Монако.

Один из 1311 F40, построенных Ferrari, сейчас расположен на роскошной яхте для Гран-при Формулы-1 в эти выходные. Культовый суперкар, изготовленный в конце 1980-х и начале 1990-х, является обычным явлением в суверенном городе-государстве на Французской Ривьере, но на дорогах, а не на палубе лодки.

Читайте также: В Одессе появился суперкар Ferrari на жести

Если все это кажется немного знакомым, это потому, что всего несколько недель назад мультимиллионер Адриан Портелли сделал свой McLaren Senna постоянным дополнением к своему пентхаусу в Мельбурне, Австралия. Он поднял ориентированный на трассу суперкар на 57 этажей в башне Sapphire by the Gardens. Что касается этого F40, у него другое будущее, поскольку размещение его на яхте – часть рекламного трюка.

Altr – это роскошный онлайн-бутик, который позволяет покупать модные вещи по криптовалюте. Согласно описанию, опубликованному на веб-сайте компании, Altr представляет собой шлюз в мир роскошных предметов коллекционирования, предлагая коллекционерам простой способ приобрести редкие и изысканные предметы коллекционирования полностью или частично с помощью USDt Stablecoin. Кроме того, Altr позволяет коллекционерам оцифровывать существующие коллекции и использовать их как залог для заимствования ликвидности, не продавая их. Выдается цифровое подтверждение собственности в форме NFT, которое можно хранить, торговать, передать в залог или выкупить на физический предмет в любое время.

Он объединяет усилия с итальянским дилером Car&Car, чтобы продавать автомобили высокого класса на платформе, и, скорее всего, этот F40 станет лидером, поскольку на веб-сайте Altr есть специальный раздел «Автомобили», обозначенный как «Вскоре».

Посадка такого редкого и ценного автомобиля на яхту непременно произведет фурор даже в Монако, где повсюду сверхдорогие автомобили. С гонками Формулы-1 в эти выходные они не могли выбрать лучшее время, чтобы поставить F40 на Quinta Essentia, роскошную яхту длиной 180 футов, которая стоит около 40 миллионов долларов.