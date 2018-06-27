Або з паралельного всесвіту.

Можливо, так виглядатиме спадкоємиця LaFerrari десь у 2040 році. Концепт від дизайнера Шейна Бекслі має гарну деталізацію а в цілому його Ferrari F413 виглядає, як прибулець з майбутнього.

Хтось може сказати, що у цього концепту надто дивні форми, але що б сказали фанати Scuderia 1960 про Ferrari LaFerrari? Тож як знати, можливо через 10, 20 чи 30 років італійці дійсно зроблять щось подібне.

За задумкою дизайнера, гіперкар є електричним, причому використовує мотор-колеса – таке рішення можна зустріти навіть у сучасних автомобілів.

Фото: Концепт Ferrari F413 від незалежного дизайнера / Behance/Shane Baxley

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