Рідкісний Ferrari F50 з мінімальним пробігом виставили на продаж. Автомобіль перебуває в стані нового.

З 1995 по 1997 роки Ferrari випустила 349 екземплярів суперкара F50. У момент появи моделі публіка зустріла її досить прохолодно, вважаючи автомобіль недостойним свого попередника в особі легендарного Ferrari F40, але через роки кожен із суперкарів сімейства F50 цінується у колекціонерів на вагу золота. Один із автомобілів буде виставлений на торги аукціонного будинку RM Sotheby's і його зможе купити досить заможний шанувальник бренду з Маранелло.

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Виставлений на продаж Ferrari F50 з номером шасі 103274 став восьмим побудованим автомобілем — купе зійшло з конвеєра в жовтні 1995 року. Суперкар пофарбований в червоний колір Rosso Corsa, який поєднується з чорним інтер'єром Nero. Першим власником машини був сінгапурський дилерський центр Hong Seh Motors. Автомобіль зберігався у директора дилерського центру у його будинку протягом багатьох років, перш ніж був проданий та експортований до Сполучених Штатів у 2013 році.

За роки пробіг суперкара становив лише 1005 кілометрів. У червні 2014 року машину сертифікували фахівці Ferrari Classiche Red Book, підтвердивши оригінальні шасі, двигун, трансмісію та кузов. Більше того, збереглися всі оригінальні документи про обслуговування та навіть рахунок на покупку автомобіля.

У комплекті з машиною покупець отримає фірмовий чохол для даху, що знімається, і заводський набір багажних сумок. Заднеприводний суперкар, оснащений 520-сильним 4,7-літровим атмосферним V12 у поєднанні з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, продаватиметься на торгах у Майамі. За рідкісний Ferrari F50 організатори аукціону розраховують отримати не менше 5,5-6,5 мільйона доларів.