Ferrari зупиняє продаж автомобілів на території Російської Федерації та виділяє фінансову допомогу Україні.

Ferrari офіційно оголосила про пожертвування у розмірі 1 млн євро для українців, які постраждали від російського вторгнення. Ці гроші будуть направлені "Червоному Хресту" та ООН, які фінансують міжнародні гуманітарні проекти на підтримку України.

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"Ferrari підтримує всіх в Україні, які постраждали від цієї гуманітарної кризи. Хоча ми сподіваємося на швидке повернення до діалогу та мирного рішення, ми не можемо залишатися байдужими до страждань людей. Саме їм і призначається наша підтримка - ми граємо свою невелику роль разом із організаціями, які допомагають негайному покращенню ситуації", – сказав генеральний директор Ferrari Бенедетто Вінья.

Додамо, що компанія Ferrari також вирішила призупинити виробництво автомобілів для російського ринку.