Ferrari останавливает продажу автомобилей на территории Российской Федерации и выделяет финансовую помощь Украине.

Ferrari официально объявила о пожертвованиях в размере 1 млн евро для украинцев, пострадавших от российского вторжения. Эти деньги будут направлены "Красному Кресту" и ООН, финансирующим международные гуманитарные проекты в поддержку Украины.

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"Ferrari поддерживает всех в Украине, которые пострадали от этого гуманитарного кризиса. Хотя мы надеемся на скорый возврат к диалогу и мирному решению, мы не можем оставаться равнодушными к страданиям людей. Именно им и назначается наша поддержка – мы играем свою небольшую роль вместе с организациями, которые помогают немедленному улучшению ситуации", – сказал генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

Добавим, что компания Ferrari также решила приостановить производство автомобилей для российского рынка.