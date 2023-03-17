Ferrari Roma Spider важить лише на 84 кілограм більше, ніж версія з жорстким дахом.

Ferrari Roma Spider — остання модель кабріолета, яка приєдналася до стайні «Гарцюючого коня». Він поєднує в собі витончений ретро-стиль зі складним тканинним дахом, який закривається за 13,5 секунди на швидкості до 60 кілометрів на годину.

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Висувний м’який верх змушує мати дещо інший дизайн для Roma Spider. Дизайнери підкоригували форму заднього скла. Задня панель має панель кольору кузова, яка розбиває область на дві секції, щоб звільнити місце для зберігання даху. Нижня частина інтегрована в спойлер з активного вуглецевого волокна.

Ferarri запропонує покупцям можливість вибрати тканини на замовлення та контрастні шви для даху. Щоб пасажирам було комфортно з опущеним дахом, у спинку заднього сидіння вбудований вітровий дефлектор.

Як і купе, Roma Spider оснащений твін-турбо 3,9-літровим V8, який розвиває 612 кінських сил. Максимальний крутний момент становить 760 Ньютон-метрів. Червона лінія силової установки становить 7500 об/хв. Єдина коробка передач — восьмиступінчаста автоматична з подвійним зчепленням.

За оцінками Ferrari, Roma Spider розганяється до першої сотні за 3,4 секунди та до другої за 9,7 секунди. Для порівняння, модель з жорстким дахом також прискорюється до першої сотні також за 3,4 секунди, але досягає 200 км/год за 9,3 секунди. Ferrari зазначає, що максимальна швидкість обох становить понад 320 км/год.

Roma Spider важить на 84 кілограми більше, ніж модель з жорстким дахом. Збільшення в першу чергу відбувається за рахунок системи відкривання даху. Потужний вітровий дефлектор також додає ваги.

Roma Spider повинен забезпечувати комфорт пасажирам під час тривалих подорожей. Передні пасажири отримують електрорегульовані сидіння з підігрівом та регулюванням у 18 напрямках, а в якості опції є підігрів шиї. Решта інтер’єру нагадує жорсткий дах, де висока центральна консоль створює окремі кабіни для передніх пасажирів. Компонування включає цифрову панель приладів для водія. Є 8,4-дюймовий центральний дисплей, і покупці можуть вибрати додатковий екран з боку пасажира.

Інформація про ціни та доступність Roma Spider поки що недоступна.