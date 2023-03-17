Ferrari Roma Spider весит всего на 84 килограмм больше, чем версия с жесткой крышей.

Ferrari Roma Spider – последняя модель кабриолета, присоединившаяся к конюшне «Гарцирующего коня». Он сочетает в себе изящный ретро-стиль со сложной тканевой крышей, которая закрывается за 13,5 секунды на скорости до 60 километров в час.

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Выдвигающийся мягкий верх заставляет иметь несколько иной дизайн для Roma Spider. Дизайнеры подкорректировали форму заднего стекла. Задняя панель имеет цветную панель кузова, которая разбивает область на две секции, чтобы освободить место для хранения крыши. Нижняя часть интегрирована в спойлер из активного углеродного волокна.

Ferarri предложит покупателям возможность выбрать ткани под заказ и контрастные швы для крыши. Чтобы пассажирам было комфортно с опущенной крышей, в спинку заднего сиденья встроен ветровой дефлектор.

Как и купе, Roma Spider оснащен твин-турбо 3,9-литровым V8, развивающим 612 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент составляет 760 Ньютон-метров. Красная линия силовой установки составляет 7500 об/мин. Единственная коробка передач – восьмиступенчатая автоматическая с двойным сцеплением.

По оценкам Ferrari, Roma Spider разгоняется до первой сотни за 3,4 секунды и до второй за 9,7 секунды. Для сравнения, модель с жесткой крышей также ускоряется до первой сотни за 3,4 секунды, но достигает 200 км/ч за 9,3 секунды. Ferrari отмечает, что максимальная скорость обоих составляет более 320 км/ч.

Roma Spider весит на 84 килограмма больше, чем модель с жесткой крышей. Увеличение в первую очередь происходит за счет системы открывания крыши. Мощный ветровой дефлектор также прибавляет вес.

Roma Spider должен обеспечивать комфорт пассажирам во время продолжительных поездок. Передние пассажиры получают электрорегулируемые сиденья с подогревом и регулировкой в 18 направлениях, а в качестве опции есть подогрев шеи. Остальные интерьеры напоминают жесткую крышу, где высокая центральная консоль создает отдельные кабины для передних пассажиров. Компоновка включает цифровую приборную панель для водителя. Есть 8,4-дюймовый центральный экран, и покупатели могут выбрать дополнительный экран со стороны пассажира.

Информация о ценах и доступности Roma Spider пока недоступна.